Проект стратегии развития ИИ представят Мишустину в сентябре

В ноябре планируется получить одобрение президента Владимира Путина, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Проект обновленной стратегии о национальном развитии искусственного интеллекта в сентябре 2023 года будет представлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в ноябре планируется получить одобрение президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе форума "Армия-2023".

"Стратегия о национальном развитии искусственного интеллекта, принятия в 2019 году до 2030 года, она постоянно обновляется.<...> В сентябре проект обновленной стратегии уже будет представлен председателю правительства, а дальше в ноябре мы уже планируем получить одобрение президента" , - сообщил Чернышенко.

Предыдущая версия стратегии, одобренная президентом, призвана обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта, проведение научных исследований в этой области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в этой сфере.

В ноябре 2022 года Путин поручил подготовить обновленную стратегию развития искусственного интеллекта в стране.