Сверхлегкие беспилотники массой до 115 кг будут ставить на учет с 1 сентября

В Минтрансе напомнили, что правила постановки БПЛА на учет действуют с 2019 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сверхлегкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) массой до 115 кг необходимо будет ставить на учет с 1 сентября 2024 года. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин <...>. Воздушные суда этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас ставятся на учет "легкие" беспилотники. Изменения в Правила учета вступят в силу 1 сентября 2024 года. После этого владельцы таких воздушных судов в течение 60 дней должны будут поставить их на учет в соответствии с обновленными правилами", - отмечается в сообщении.

В Минтрансе напомнили, что правила постановки беспилотников на учет действуют с 2019 года, что снизило количество нарушений правил использования БПЛА. По данным министерства, за 2021 год было зафиксировано 10 нарушений использования сверхлегких беспилотников, в 2022 году - 16.

"Кроме того, в настоящее время отсутствует какая-либо статистика о количестве пилотируемых воздушных судов с массой конструкции 115 кг и менее, поскольку они не подлежат регистрации", - добавили в Минтрансе.