Чернышенко заявил о сокращении дефицита кадров в области ИИ

Вице-премьер заявил о необходимости подготовки к работе в отрасли около 10 тыс. специалистов в год

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дефицит кадров в области искусственного интеллекта сокращается, но остается достаточно большим - необходимо готовить к работе в отрасли около 10 тыс. специалистов в год. Есть надежды, что этот дефицит будет быстро преодолен. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе форума "Армия-2023".

"Наши крупнейшие провайдеры уделяют большое внимание вопросу вычислительных мощностей и подготовки кадров, поскольку дефицит, особенно в области искусственного интеллекта. <...> Он [дефицит], конечно, сокращается, но остается достаточно большим. Это около 10 тыс. специалистов в год, которые нам необходимо готовить. Ну они [специалисты] сейчас являются одними из самых наиболее востребованных и наиболее высокооплачиваемых. Поэтому мы надеемся, что он [дефицит] все-таки будут наиболее быстро преодолен" , - сообщил Чернышенко.

Ранее в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что дефицит IT-разработчиков в России оценивается примерно в 500-700 тыс. человек, которые нужны для поддержания высокого темпа развития отрасли.