18 августа, 11:50
"Армия-2023"

Чернышенко заявил о сокращении дефицита кадров в области ИИ

Вице-премьер заявил о необходимости подготовки к работе в отрасли около 10 тыс. специалистов в год

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дефицит кадров в области искусственного интеллекта сокращается, но остается достаточно большим - необходимо готовить к работе в отрасли около 10 тыс. специалистов в год. Есть надежды, что этот дефицит будет быстро преодолен. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе форума "Армия-2023".

"Наши крупнейшие провайдеры уделяют большое внимание вопросу вычислительных мощностей и подготовки кадров, поскольку дефицит, особенно в области искусственного интеллекта. <...> Он [дефицит], конечно, сокращается, но остается достаточно большим. Это около 10 тыс. специалистов в год, которые нам необходимо готовить. Ну они [специалисты] сейчас являются одними из самых наиболее востребованных и наиболее высокооплачиваемых. Поэтому мы надеемся, что он [дефицит] все-таки будут наиболее быстро преодолен" , - сообщил Чернышенко.

Ранее в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что дефицит IT-разработчиков в России оценивается примерно в 500-700 тыс. человек, которые нужны для поддержания высокого темпа развития отрасли. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация