Законопроект про обезличенные данные для машинного обучения могут принять осенью

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в настоящее время завершается подготовка законодательной базы для формирования таких баз данных

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Завершается подготовка законодательной базы для формирования обезличенных баз данных для машинного обучения и формирования к ним доступа разработчиков нейросетей, соответствующий законопроект может быть принят в осеннюю сессию. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе форума "Армия-2023".

"Ключевой момент, конечно, для эффективной работы технологии искусственного интеллекта это данные, и сейчас завершается подготовка законодательной базы вместе с администрацией президента для формирования обезличенных датасетов для машинного обучения и доступа к ним для разработчиков нейросетей", - сообщил Чернышенко.

Он уточнил, что рассчитывает, что соответствующий законопроект будет принят депутатами и сенаторами в ближайшую осеннюю сессию.