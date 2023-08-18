18 августа, 11:53
"Армия-2023"

Законопроект про обезличенные данные для машинного обучения могут принять осенью

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в настоящее время завершается подготовка законодательной базы для формирования таких баз данных

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Завершается подготовка законодательной базы для формирования обезличенных баз данных для машинного обучения и формирования к ним доступа разработчиков нейросетей, соответствующий законопроект может быть принят в осеннюю сессию. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе форума "Армия-2023".

"Ключевой момент, конечно, для эффективной работы технологии искусственного интеллекта это данные, и сейчас завершается подготовка законодательной базы вместе с администрацией президента для формирования обезличенных датасетов для машинного обучения и доступа к ним для разработчиков нейросетей", - сообщил Чернышенко.

Он уточнил, что рассчитывает, что соответствующий законопроект будет принят депутатами и сенаторами в ближайшую осеннюю сессию. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация