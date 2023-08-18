Чернышенко: РФ входит в топ-10 стран по объему вычислительных мощностей суперкомпьютеров

Вице-премьер России отметил, что в государстве необходимо обеспечить условия создания и развития собственных вычислительных мощностей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия входит в топ-10 стран по совокупному объему вычислительных мощностей суперкомпьютеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе форума "Армия-2023".

"Россия сейчас находится на девятом месте в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей всех суперкомпьютеров", - сообщил он.

По словам Чернышенко, в России необходимо обеспечить условия создания и развития собственных вычислительных мощностей.

"Крупные компании наши этим занимаются, мы их поддерживаем в этом, в том числе субсидируем закупки оборудования. Сейчас это непросто, но важно также и помимо этого продолжать поддерживать наших ученых грантами", - заключил вице-премьер.