Иностранные инвестиции в экономику Китая в январе - июле снизились на 9,8%

Они составили $111,8 млрд

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Фактически использованные иностранные инвестиции в китайскую экономику в январе - июле уменьшились на 9,8% в годовом исчислении, составив $111,8 млрд. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, в юаневом эквиваленте показатель составил 766,71 млрд юаней (снижение на 4%). Однако, даже несмотря на снижение, количество новых компаний с участием зарубежного капитала, созданных за указанный период, заметно увеличилось - на 34%, до 28,4 тыс. коммерческих организаций.

Минкоммерции также сообщило, что иностранные инвестиции в обрабатывающие отрасли Китая за указанный период повысились на 0,1%, до 196,85 млрд юаней ($28,7 млрд). Капиталовложения в сектор высокотехнологичной промышленности выросли на 25,3%.

Из опубликованных данных следует, что общий спад по объему фактически использованных иностранных инвестиций сопровождался ростом показателей отдельных партнеров Китая. Среди стран, капиталовложения которых в Китае продолжают динамично расти, - Франция (увеличение в 3,1 раза), Великобритания (примерно в 2,6 раза), Канада (в 2,1 раза), а также Швейцария (61,2%).