Пермский край стал лидером в ПФО по результатам премии "Экспортер года"

Регион занял 18 призовых мест

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Пермский край стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по результатам премии "Экспортер года", заняв 18 призовых мест. Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, правительство РФ и региональные власти оказывают системную поддержку экспортерам края. "В частности, мы активно представляем возможности наших компаний на международных и зарубежных форумах. Это дает хороший эффект во взаимодействии с дружественными странами: только по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до $10 млрд", - передает пресс-служба РЭЦ слова Махонина.

За Пермским краем следует Саратовская область, у которой шесть призовых мест. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе самый высокий экспортный потенциал у компаний, связанных с сельским хозяйством. "Это производители масложировой продукции, удобрений, сельхозкультур. Именно они вошли в число победителей конкурса. Премия "Экспортер года" позволяет выявить и лидеров среди небольших компаний, которые активно продвигают за рубежом свои товары и услуги - например, в IT-индустрии. Обязательно будем их поддерживать", - цитируется Бусаргин.

Стабильный рост и высокие результаты

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин отметил, что экспорт продукции АПК из регионов ПФО ежегодно демонстрирует стабильный рост. "Позитивная динамика наблюдается по экспорту зерновой и масложировой продукции, а также продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности. Среди регионов-экспортеров лидируют Саратовская область, Республика Татарстан и Самарская область. В них мы видим много компаний поставщиков кондитерских и мучных изделий, что говорит о высокой востребованности данной продукции за рубежом", - сказал Левин.

Приволжский федеральный округ всегда выделялся развитой и разнообразной промышленностью, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Здесь сконцентрировано около половины от всего объема российского экспорта технологий", - добавил Осьмаков.

Как сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, из года в год производители товаров и услуг ПФО показывают высокие результаты в области экспортной торговли. "В условиях любых экономических воздействий множество компаний, будь то крупные машиностроительные холдинги или малые предприятия, производящие игрушки из дерева, налаживают новые экспортные связи и развивают существующие, заслуживая одобрение конкурсных комиссий премии "Экспортер года". Российский экспортный центр готов оказывать любое содействие этим и многим другим предприятиям, задумывающимся или уже занимающимся экспортной деятельностью", - пояснила Никишина.

О премии

Премия "Экспортер года" учреждена правительством России в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Награда вручается по итогам конкурса за заслуги экспортеров в продвижении отечественной конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят на форуме "Сделано в России", который пройдет 19-20 октября в Москве. РЭЦ, входящий в госкорпорацию развития ВЭБ.РФ, оказывает помощь российским экспортерам на всех этапах выхода на внешние рынки.