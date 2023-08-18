"Полюс" сменил доверительного управляющего по евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах

В компании отметили, что от держателей этих облигаций не требуются какие-либо дополнительные действия

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Полюс", крупнейший производитель золота в РФ, сообщил о назначении нового доверительного управляющего "Лигал кэпитал инвестор сервисез" по облигациям на сумму $500 млн с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,7% годовых и облигациям на $700 млн с погашением в 2028 году и купонной ставкой 3,25% годовых.

"Эмитент объявляет, что I2 Capital Trust Corporation Ltd. назначает ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез" (Legal Capital Investor Services LLC) в качестве доверительного управляющего по облигациям с погашением в 2024 году и облигациям с погашением в 2028 году и слагает с себя текущие полномочия доверительного управляющего по облигациям с погашением в 2024 году и облигациям с погашением в 2028 году, в каждом случае, с 16 августа 2023 года", - говорится в сообщении компании.

В "Полюсе" отметили, что от держателей облигаций с погашением в 2024 и 2028 году не требуются какие-либо дополнительные действия из-за смены доверительного управляющего.

"Полюс" занимает первое место среди золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое - по объему производства. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.