В Прикамье планируют выпустить народные облигации на инфраструктурные проекты в 2024 году

Министр финансов региона Екатерина Тхор сообщила, что стоимость одной облигации будет составлять 1 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края в 2024 году намерены выпустить народные облигации на сумму 500 млн рублей для реализации инфраструктурных проектов. Соответствующие поправки в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов будут рассмотрены депутатами законодательного собрания края в сентябре, сообщила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор в рамках заседания правительства региона.

"В Пермском крае выпуск облигаций планируется осуществить в 2024 году. Планируемый объем выпуска - 500 млн рублей. Средства граждан предлагается направить на проект "Зеленое кольцо", включающий благоустройство набережной Камы от торгового центра "Речник" до Мотовилихинских заводов", - сообщила Тхор.

По словам министра, общая стоимость проекта составляет 2 млрд рублей, из них 500 млн рублей будут использованы в виде народных облигаций, еще 1,5 млрд рублей будут выделены из средств краевого бюджета. Завершить благоустройство набережной планируется в 2025 году.

"Это актуальный инструмент, который позволяет привлекать средства жителей для реализации проектов. Для населения это очень выгодный инструмент, он позволяет осуществлять сбережения на долгосрочный период (два-три года) под конкурентную процентную ставку с ежеквартальной выплатой купона, также есть возможность в любой момент вернуть свои средства по аналогии с накопительным счетом, но без потери процентов и кредитных рисков", - пояснила Тхор, отметив, что стоимость одной облигации будет составлять 1 тыс. рублей.

По информации Минфина Прикамья, опыт выпуска народных облигаций существует в Москве и Калининграде. В Калининграде средства граждан привлекаются на благоустройство территорий и рекультивацию свалок, а в Москве с помощью средств граждан приобретают электробусы.