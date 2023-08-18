Субъекты МСП в Подмосковье получили 3,3 млрд рублей по льготной программе кредитования

Получить по программе льготные кредиты от 50 млн рублей могут предприятия малого и среднего бизнеса из приоритетных сфер

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) в Московской области с начала года получили льготные кредиты на инвестиционные цели на общую сумму в 3,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В Подмосковье действует передовая система мер поддержки - услуги высоко оценены самими предпринимателями. В том числе и программа льготного кредитования, которая помогает бизнесу привлекать средства на развитие бизнеса на выгодных условиях. С начала года предприниматели Московской области подписали соглашения на общую сумму 3,3 млрд рублей. Больше всего средств было привлечено в обрабатывающее и фармацевтическое производство, а также производство продуктов питания", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В министерстве уточнили, что программа льготного инвесткредитования была запущена в августе прошлого года благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП. Получить по программе льготные кредиты от 50 млн рублей могут предприятия малого и среднего бизнеса из приоритетных сфер.

Ставка по программе зависит от величины ключевой ставки и на текущий момент составляет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий. Получить средства можно в одном из банков-партнеров программы, их перечень опубликован на сайте Минэкономразвития России.