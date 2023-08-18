Российские инвесторы подали иск к Clearstream на 200 млн рублей

Причиной стала блокировка их активов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские инвесторы 17 августа 2023 года под руководством юридического бюро NSP предъявили иск против международного депозитария Clearstream, заблокировавшего их активы. Об этом говорится в Telegram-канале юридического бюро. Суммарно размер требований составляет порядка 200 млн рублей.

"17 августа 2023 юристы NSP подали первый иск против Clearstream от имени группы инвесторов", - следует из сообщения.

Clearstream - второй международный депозитарий наравне с Euroclear, от действий которого пострадали российские инвесторы. Как и Euroclear, Clearstream заблокировал счета НРД (Национальный расчетный депозитарий) еще до введения санкций в отношении последнего, в связи с чем российские инвесторы утратили право распоряжаться своими активами, которые хранились в Clearstream.

Размер заблокированных активов Clearstream в России значительно меньше, чем у Euroclear, - всего €134 млн. Однако у некоторых истцов все заблокированные активы учитывались именно в Clearstream, также отметили в NSP.

Иск, поданный в Арбитражный суд города Москвы 17 августа 2023 года на основании статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, связан с последствиями санкций, действие которых ощутили на себе российские инвесторы. Иск объединяет инвесторов в группу соистцов - частных инвесторов. Инвесторы заявляют требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм (погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и прочее).

"Мы ожидаем, что первое судебное заседание состоится в октябре этого года. Адвокатское бюро NSP продолжает собирать инвесторов в группы истцов. Уже сейчас мы продолжаем работу по включению второй группы инвесторов в иски против Euroclear и Clearstream", - сообщили в бюро.

Ранее в Банке России сообщали, что общий объем заблокированных из-за санкций активов российских юридических и физических лиц составлял на конец ноября 2022 года 5,7 трлн рублей. При этом больше 20% из заблокированных активов принадлежат розничным инвесторам.