Экспорт китайских товаров в КНДР в январе - июле вырос вдвое

Он достиг $1,07 млрд

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Экспорт товаров из Китая в КНДР в январе - июле достиг $1,07 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно в два раза. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

По его сведениям, импорт северокорейской продукции в Китай за отчетный период вырос в 3,2 раза, до $160 млн. За семь месяцев товарооборот двух государств увеличился втрое, до $1,23 млрд. Положительное сальдо КНР за июль по сравнению с июнем повысилось на 5%, до $131,5 млн.

Стоимость продукции, которую Китай поставил КНДР в минувшем месяце, составила $156,55 млн. Это примерно в 2,6 раза больше, чем в июле прошлого года. Поток товаров в обратном направлении достиг $25 млн, увеличившись в годовом исчислении почти вдвое (в июле 2022 года показатель составил $12,9 млн).

Китай - ключевой экономический партнер КНДР. Как следует из таможенных данных, китайские компании в текущем году поставляли Пхеньяну обработанные волосы и шерсть, шлифованный рис, дигидрофосфат аммония (используется в сельскохозяйственных удобрениях), сахарный песок, автобусные покрышки, махорку, соевое масло, товары широкого потребления. Основной продукцией, которая в первом полугодии поступала в КНР от корейской стороны, были парики, накладные усы и бороды из натурального человеческого волоса - на них приходится 54% от стоимости импорта из народной демократической республики. Среди прочей номенклатуры товаров, которые у своего северного соседа закупает Пекин, - ферросилиций, вольфрамовая руда, электроэнергия, углеродистый кремний, листовое стекло, шелковые нити.

Согласно официальной статистике, товарооборот Китая и КНДР в 2022 году составил $1,02 млрд, увеличившись на 225,9%. В том числе китайский экспорт вырос в 3,5 раза, до $894,04 млн.