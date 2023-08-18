Сервис для инвесторов по поиску участков в индустриальных парках запустят в Подмосковье

С помощью платформы пользователь также сможет подать заявку на получение локации, при необходимости доступных мер поддержки и заключения договора

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новый электронный сервис по подбору участков в индустриальных парках Московской области появится на региональном инвестиционном портале в сентябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья.

"Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области внедряет новый электронный сервис "Начни бизнес в индустриальном парке и "Подмосковье индастриал". Сервис позволит инвесторам выбрать и получить участок, площадку или помещение в индустриальных парках Подмосковья. К сервису также будут подключены территории особых экономических зон (ОЭЗ) и технопарков региона", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что сервис будет реализован за счет интеграции инвестиционной карты Московской области с электронными сайтами ОЭЗ, индустриальных парков и технопарков региона, включая объекты "Подмосковье индастриал". Это позволит инвестору через единое окно - региональный инвестиционный портал - получить подробную информацию о локации для своего проекта. Пользователь сможет подать заявку на получение этой локации, доступных мер поддержки при необходимости и заключения договора. Автоматически инвестиционный проект возьмут на сопровождение сотрудниками Мининвеста.

"Три простых шага для инвестора - выбрать объект на инвестиционной карте: посмотреть информацию о нем, в том числе посетить объект в рамках 3D-тура, затем подать заявку на получение объекта и заключить договор. При этом на втором этапе инвестор сможет не только купить или арендовать выбранный объект, но и подать заявку на получение мер поддержки, а также на получение промышленной ипотеки. В регионе пять ОЭЗ, 67 индустриальных парков, 19 технопарков - все эти объекты, где еще имеются свободные площадки, будут включены в новый сервис. Сам сервис будет доступен уже в начале сентября и впоследствии будет обновляться и дополняться по мере подключения к проекту новых площадок", - добавила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.