Ростовские селекционеры заложат первую экспериментальную площадку в Мелитополе

На ней будут представлены новинки сортов аграрного научного центра "Донской", включая сорта "Шеф", скороспелый сорт "Жаворонок", "Донская степь", "Вольный Дон", "Вольница", "Юбилей Дона", "Рубин Дона"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Ученые аграрного научного центра "Донской" в Ростовской области впервые осенью 2023 года заложат экспериментальную площадку с сортами озимой пшеницы и ячменя, выведенными в центре, на базе Мелитопольского университета в Запорожской области. Это Об этом ТАСС сообщил замдиректора по научной работе, руководитель селекционного центра аграрного научного центра "Донской" Дмитрий Марченко.

"У нас есть договоренность непосредственно с Запорожской областью, в этом году запланировали заложить демонстрационный участок на базе Мелитопольского университета. Наша селекция будет представлена из сортов пшеницы и озимого ячменя", - сказал Марченко.

Замдиректора научного центра уточнил, что весной также запланирована закладка яровых культур на базе вуза. "Плюс еще с производственниками работаем, есть интерес к нашим сортам, часть заявок уже поступила на новые регионы, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской области", - добавил собеседник агентства.

По его словам, на экспериментальной площадке будут представлены новинки сортов аграрного научного центра "Донской", включая сорта "Шеф", скороспелый сорт "Жаворонок", "Донская степь", "Вольный Дон", "Вольница", "Юбилей Дона", "Рубин Дона" и другие.