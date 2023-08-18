Сийярто сообщил о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства

Москва и Будапешт подписали документы о строительстве станции, добавил глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 18 августа. /ТАСС/. Документы о строительстве АЭС "Пакш-2" были подписаны Россией и Венгрией, что дало начало этапу строительства. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, чьи слова привела газета Magyar Hírlap.

"На этом первый этап проекта "Пакш" - этап подготовки - завершен, и инвестиции могут перейти ко второму этапу - фактическому строительству", - приводит газета слова Сийярто.

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает треть потребностей Венгрии в электроэнергии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома.

В начале июля глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что заливка первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается летом 2024 года.