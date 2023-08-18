18 августа, 13:35

"Соллерс" начнет серийное производство коробок передач во II квартале 2024 года

В компании сообщили, что его общий объем составит 7 тыс. штук, а в дальнейшем может увеличиться до 50 тыс. в год

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Соллерс" запустит серийное производство механических коробок передач на площадке Заволжского моторного завода во II квартале 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания "Соллерс" приступила к реализации проекта по организации производства трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода. Серийное производство шестиступенчатой механической коробки передач (МКПП) в рамках дочернего общества ПАО "Соллерс" - "Соллерс производство трансмиссий" - будет запущено во II квартале 2024 года", - сказано в сообщении.

Общий объем производства составит 7 тыс. штук в 2024 году, а в дальнейшем может увеличиться до 50 тыс. в год. Новые коробки передач будут устанавливаться на легкие коммерческие автомобили Sollers и автомобили УАЗ.

"На предприятии будет осуществляться сборка и тестирование МКПП, также планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что инвестиции в проект по производству МКПП составят более 600 млн рублей, а по итогам его реализации будет создано около 100 рабочих мест. 

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