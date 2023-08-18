В ДНР на шахте "Горняк-95" запустили новую лаву с запасами угля на 200 тыс. тонн

Протяженность лавы составляет 700 м

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Промышленная группа "Родина" открыла новую лаву на шахте "Горняк-95" в Донецкой Народной Республике (ДНР) с запасами угля на 200 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"18 августа 2023 года в городе Макеевке на горнодобывающем предприятии "Горняк-95" <…> дан старт работы новой угольной лавы. <…> Промышленные запасы новой 5-й южной лавы пласта k4 - почти 200 тыс. тонн", - говорится в сообщении. Работы по подготовке лавы велись в течение шести месяцев, ее протяженность составляет 700 м.

На шахте "Горняк-95" трудятся 670 человек. Для дальнейшего увеличения объемов добычи начаты работы по подготовке следующего участка, запуск которого ожидается осенью 2024 года.

Кроме того, руководство шахты планирует подачу заявки и инвестиционного плана развития предприятия на 2023-2027 годы в Фонд развития территорий для получения статуса резидента свободной экономической зоны.

Акционерное общество "Промышленная группа "Родина" - российская бизнес-группа, специализирующаяся на добыче и обогащению полезных ископаемых, переработке продуктов угольного производства и инвестициях в промышленную и коммерческую недвижимость Донбасса.

По данным Министерства угля и энергетики ДНР, в 2023 году добыча угля на государственных предприятиях запланирована в размере 3,3 млн тонн угля, в течение года планируется ввести семь новых очистных забоев. За 2022 год угледобывающими предприятиями министерства было добыто 2,9 млн тонн. На данный момент в ДНР функционируют пять государственных унитарных предприятий, в состав которых входят 16 шахт. Угледобычу осуществляют девять из них.