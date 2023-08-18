18 августа, 13:46

В России гипермаркеты OBI переименуют в Domus

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Как сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, эти изменения запланировали с осени

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Гипермаркеты строительных материалов OBI начнут работать под новым названием Domus предстоящей осенью, сообщил ТАСС президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

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"Принято решение назвать Domus с осени", - сказал он.

В холдинге "Синдика", который контролирует сеть OBI в РФ с апреля 2023 года, отказались комментировать ТАСС заявку на товарный знак и смену названия. Однако старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько пояснила ТАСС, что переименование сети - часть обязательств новых собственников после ухода немецкого бренда OBI из России.

Заявка на регистрацию товарного знака Domus в настоящий момент находится на стадии формальной экспертизы. Ее подала одна из дочерних компаний сети OBI в РФ - "ОБИ Франчайзинговый центр".

"Синдика" была основана сенатором, бывшим главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым и занимает 11-е место в рейтинге "Королей российской недвижимости" журнала Forbes с выручкой $160 млн от аренды в 2022 году. 

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