Жатайская судоверфь Якутии планирует строительство дебаркадеров

Председатель правительства республики Андрей Тарасенко считает, что это необходимо для развития транспортной схемы Ленского района

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Жатайская судоверфь, которая создается в Якутии для обеспечения судами арктических рек республики, займется строительством дебаркадеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"После ввода Жатайской судоверфи первым делом в ней начнут строить дебаркадеры. Необходимо обеспечить дебаркадерами все основные села и города, расположенные на реке Лене, где есть пассажиры, пользующиеся речным транспортом", - привели в правительстве слова Тарасенко. Он отметил, что это необхожимо для развития транспортной схемы Ленского района.

Как отметили в пресс-службе, председатель правительства республики Андрей Тарасенко 16-17 августа был в Ленском районе с рабочей командировкой. В этом регионе основной водной артерией является река Лена с крупными притоками Нюя и Пеледуй.

По информации главы кабмина Якутии, в данный момент по поручению главы республики Айсена Николаева правительство работает над закупом пассажирских судов, чтобы обеспечить комфортное и безопасное речное пассажирское сообщение в регионе.

На Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами арктические реки Якутии, ежегодно будет выпускаться до 10 речных и морских судов для перевозок в рамках северного завоза. До 2036 года на Жатайской судоверфи планируют построить около 130 речных судов. Объект строится на территории опережающего развития "Якутия" при поддержке Минпромторга России и Минвостокразвития России. Проект реализуется по федеральной госпрограмме "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений".