"Ростелеком" создаст универсальный пульт управления БПЛА для устройств на ОС "Аврора"

Потенциальными зонами использования технологии искусственного интеллекта при управлении беспилотниками могут быть интеллектуальное переключение между частотами и сканирование самих частот, отметил глава компании Михаил Осеевский

ПАРК "ПАТРИОТ", 18 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" разрабатывает универсальный пульт управления различными типами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием защищенных смартфонов или планшетов с операционной системой (ОС) "Аврора". Об этом в ходе форума "Армия-2023" сообщил президент компании Михаил Осеевский.

"Сегодня целый ряд производителей выпускают смартфоны и планшеты, использующие эту операционную среду, и мы, естественно, видя бум развития беспилотных летающих аппаратов в самых разных применениях, обратили на это внимание и посчитали возможным начать работу по созданию универсального пульта управления различными типами беспилотных аппаратов с использованием защищенных смартфонов или планшетов под управлением операционной системы "Аврора", - сказал Осеевский.

Пульт управления, как пояснил глава "Ростелекома", представляет комплекс технических средств на основе защищенного смартфона или планшета под управлением ОС "Аврора", под которую адаптированы различные приложения для управления БПЛА. "Мы на данный момент на стадии создания прототипа такого универсального пульта, активно взаимодействуем с лидирующими производителями беспилотных летающих аппаратов", - отметил Осеевский, добавив, что компания находится в контакте и поиске партнеров для наполнения пульта решениями.

Также он пояснил, что потенциальными зонами использования технологии искусственного интеллекта при управлении БПЛА могут быть интеллектуальное переключение между частотами, сканирование самих частот, компьютерное распознавание объектов в режиме реального времени, а также расчет траекторий.

В будущем, по словам Осеевского, запланировано внедрение двусторонней связи, когда информация должна будет передаваться от оператора на сам объект, а в будущем возможна реализация концепции роевого управления БПЛА (возможность построения системы из совокупности роботов для достижения коллективных целей, которые не могут быть достигнуты отдельным роботом - прим. ТАСС) с возможностью самостоятельного выполнения задач за пределами радиовидимости. "И следующий трек, о котором сегодня тоже говорят целый ряд экспертов, - это создание центров коммуникаций управления взаимодействиями так называемых москитного беспилотного флота, состоящего из координированных групп беспилотных аппаратов", - добавил он.

"Аврора" является средой, на которую мы будем приземлять различный спектр решений, который будет постоянно обновляться, развиваться, и в этом смысле сформируется сообщество, которое будет это продвигать", - заключил президент "Ростелекома".