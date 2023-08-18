Наблюдательный совет "Алросы" 26 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие

По итогам 2022 и 2021 года компания не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" 26 августа рассмотрит вопрос о рекомендации по выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам 2022 и 2021 года компания не выплачивала дивиденды. Последний раз "Алроса" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 8,79 рубля на акцию.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.