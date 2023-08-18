18 августа, 14:28

"Автоваз" повысил цены на некоторые комплектации Niva и Vesta

Сергей Карпухин/ ТАСС
Lada Vesta
© Сергей Карпухин/ ТАСС

В компании сообщили, что рост стоимости не коснулся базовых и бюджетных версий автомобилей Lada

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Автоваз" скорректировал цены на несколько более оснащенных и дорогостоящих версий автомобилей Niva и Vesta. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

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"Определенная корректировка коснется только ряда более оснащенных и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. "Автоваз" приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей", - говорится в сообщении автопроизводителя.

При этом в "Автовазе" добавили, что повышение цен не коснулось базовых и бюджетных версий автомобилей Lada. Так, рекомендованные розничные цены на базовые версии Vesta и Niva остались неизменными.

Ранее газета "Известия" написала, что "Автоваз" поднял цены на автомобили Lada на сумму от 20 тыс. до 65 тыс. рублей, или на 1,2-5,3%. В самой компании ранее отмечали, что повышать цены на базовые автомобили и их наиболее популярные модификации не планируется, однако могут быть скорректированы цены более дорогих и менее массовых версий. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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