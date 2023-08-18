Минпромторг сообщил об отсутствии планов "Башхима" повышать цены на соду до конца года

В ведомстве отметили, что дефицита продукции нет, а объемы ее производства остаются на прежнем уровне

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Крупнейший поставщик соды в РФ торговый дом "Башхим" не планирует повышать закупочные цены на продукцию до конца 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

"Торговый дом "Башхим", который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что дефицита продукции нет, а объемы производства пищевой соды остаются на прежнем уровне. Потребности потребителей пищевой соды закрываются на 100%.

"В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями. Часть продукции отпускается покупателям напрямую с завода. Это делает продукт дешевле, так как нет дополнительных расходов на хранение", - отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что башкирский завод, который выпускает около 85% соды в РФ, планирует после 20 сентября 2023 года повысить закупочные цены. По данным источника канала, продукция может к концу сентября подорожать на 7-10%.