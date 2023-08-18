ГТЛК и "Ямал" договорились о продлении лизинга самолетов A321 до конца октября

В Росавиации сообщили, что это решение направлено на исключение срыва полетов в Турцию

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лизинговая ГТЛК и авиакомпания "Ямал" договорились о временном продлении лизинга самолетов A321 до конца октября, чтобы избежать срыва полетов в Турцию. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Как следует из сообщения, ранее в Росавиацию поступило заявление от туроператора Tez Tour, в котором говорилось, что "Ямал" прекращает полеты между Москвой и Антальей с 1 сентября. Продолжение полетов по этому маршруту было невозможным, потому что компания должна была вернуть ГТЛК три самолета A321.

"В ходе обсуждения была выработана согласованная позиция и достигнута договоренность о временном продлении договорных отношений между лизингодателем и авиакомпанией на прежних условиях до конца октября 2023 года для завершения полетной программы авиакомпании "Ямал" и перевозки пассажиров", - отмечается в сообщении Росавиации.

"Со стороны Росавиации выражена готовность при необходимости оказать ГТЛК и "Ямалу" содействие в дальнейшем урегулировании вопроса лизинга воздушных судов", - отметили в Росавиации.