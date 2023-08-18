В России доля ипотечных сделок на новостройки в июле выросла до 27%

Эксперты считают, что на поведение продавцов вторичной недвижимости повлияло перетекание спроса на первичный рынок

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Доля сделок на покупку жилья в новостройках в июле 2023 года выросла до 27% в структуре всех ипотечных договоров, заключенных через платформу "Домклик". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбера.

"Среднее по стране значение скидки (на вторичную жилую недвижимость - прим. ТАСС) в июле составило 1,3%, вернувшись на уровень конца 2022 года. <…> Эксперты считают, что на поведение продавцов вторичной недвижимости повлияло перетекание спроса на первичный рынок: за июль его доля выросла на 4 п.п. - до 27%", - заявили в пресс-службе.

Так, в июне 2023 года доля первичного рынка составляла 22,8%, а доля вторичного - 67,5%. Год назад в июле 2022 года 21,4% всех заключенных через платформу Сбера договоров приходились на новостройки, 72,8% - на вторичное жилье.

Всего по итогам июля Сбер выдал 115,5 тыс. кредитов, что на 3,7% выше результата июня 2023 года и в 2,3 раза больше июля 2022 года. Из них 31 тыс. кредитов - на новостройки, что на 23,4% больше, чем в июне 2023 года. Совокупный объем выдач ипотеки в банке составил 386,2 млрд рублей.

В результате смещения спроса в пользу новостроек наибольшие скидки на вторичное жилье в июле 2023 года "Домклик" зафиксировал в Краснодарском крае - 2,3%, Тюменской области - 2,2% и Республике Башкортостан - 1,9%. "Эти регионы стабильно входят в топ-5 по величине торга среди городов-миллионников", - отметил собеседник агентства. Наименьшие скидки на вторичное жилье в июле были в Нижегородской области - 0,1%, Пермском крае 0,1% и в Московской области - 0,5%.

За минувший месяц ЦБ РФ дважды повысил ключевую ставку: сначала до 8,5% 21 июля, а 15 августа еще раз - до 12%. Опрошенные ранее ТАСС эксперты предположили, что изменение ставки повлечет смещение спроса на рынке жилой недвижимости в пользу новостроек, поскольку в этом сегменте превалируют ипотечные программы с субсидированной государством ставкой.