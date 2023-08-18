В Таджикистане планируют запустить ГЭС "Себзор" в 2024 году

По словам президента республики Эмомали Рахмона, в настоящее время уровень обеспеченности электроэнергией жителей Горно-Бадахшанской автономной области достиг 98%

ДУШАНБЕ, 18 августа. /ТАСС/. Запустить первый агрегат новой гидроэлектростанции (ГЭС) "Себзор", которая строится в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, планируется в 2024 году, сообщил президент республики Эмомали Рахмон.

"Для улучшения обеспечения области электроэнергией и увеличения ее экспортного потенциала в настоящее время в Рошткалинском районе продолжается строительство ГЭС "Себзор" мощностью 11 МВт, первый агрегат которой будет сдан в эксплуатацию в следующем году", - привели в пресс-службе президента его слова на встрече с жителями ГБАО.

Рахмон также отметил, в настоящее время уровень обеспеченности электроэнергией жителей ГБАО достиг 98%, в то время как в первые годы после распада Советского Союза и обретения Таджикистаном независимости только 13% жителей региона имели доступ к электричеству по 12 часов в сутки. Президент добавил, что поставил задачу Минэнерго республики, компании "Памир энерджи" и местным властям обеспечить жителей области постоянной подачей электроэнергии на 100%.

ГЭС "Себзор" на реке Шохдара начали строить в 2015 году, проектом предусмотрено три агрегата. Средства на строительство станции привлекались в том числе из Евросоюза.