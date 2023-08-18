Прибыль онлайн-платформы ЦИАН за I полугодие превысила 600 млн рублей

В 2022 году эти показатели компания не раскрывала

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прибыль онлайн-платформы объявлений о недвижимости ЦИАН за I полугодие 2023 года составила 615 млн рублей, сообщила пресс-служба ЦИАН. В 2022 году данные о прибыли компания не раскрывала.

"Прибыль за отчетный период составила 615 млн рублей ($7,1 млн)", - говорится в сообщении пресс-службы компании Cian PLC (платформа "Циан"). При этом поясняется, что финансовые результаты в долларах рассчитаны по обменному курсу, установленному ЦБ РФ на 30 июня 2023 года (87,0341 рубля за 1 доллар США).

По данным ЦИАН, выручка компании выросла за этот период на 39% год к году - до 5 063 млн рублей ($58,2 млн). Скорректированная EBITDA увеличилась на 76% год к году - до 943 млн рублей ($10,8 млн).

Также компания объявила финансовые результаты за II квартал 2023 года. Прибыль за отчетный период составила 404 млн рублей ($4,6 млн). Выручка выросла на 40% год к году - до 2 661 млн рублей ($30,6 млн). Скорректированная EBITDA увеличилась на 23% год к году - до 590 млн рублей ($6,8 млн).

Акции компании Cian PLC торгуются на бирже (MOEX: CIAN). Ранее сообщалось, что 1 августа 2023 года Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) исключит из обращения американские депозитарные расписки компании. Однако эксперты платформы уверены, что делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи не отразится на торгах аналогичными ценными бумагами на Московской бирже. В 2022 году выручка Cian PLC выросла почти на 40% - до 8,3 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 20%.