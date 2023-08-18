Президент ТРТП заявил, что Таиланд налаживает контакты с Африкой

Это свидетельствует о заинтересованности королевства в развитии контактов с межгосударственным объединением, заявил президент Таиландско-российской торговой палаты Виталий Киселев

ПХУКЕТ /Таиланд/, 18 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Сотрудничество Таиланда с торговыми палатами стран БРИКС свидетельствует о заинтересованности королевства в развитии контактов с межгосударственным объединением, куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Особенно активно в последнее время налаживаются связи Таиланда с африканскими странами. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил президент Таиландско-российской торговой палаты (ТРТП) Виталий Киселев.

"Название БРИКС, как мы видим, стало популярным по всему миру. Для Таиланда страны, входящие в состав БРИКС, всегда представляли интерес. Одна из новых тенденций - это активное установление контактов таиландского бизнеса с африканскими странами. У нас есть много членов, которые налаживают сотрудничество со странами Африки. Это новая тенденция для Таиланда. В целом товарооборот стран БРИКС с королевством находится на хорошем уровне, и сейчас Таиланд в составе более 20 стран официально заявил о своем интересе о вступлении в БРИКС. И одно из проявлений этого интереса - это как раз сотрудничество с торговыми палатами стран БРИКС", - сказал Киселев.

Как ранее сообщили ТАСС в таиландском МИД, Бангкок получил приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге в ЮАР, и находится в процессе рассмотрения приглашения, чтобы принять участие в дискуссиях в формате БРИКС Outreach и саммите БРИКС плюс.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.