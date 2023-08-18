В OBI заявили, что использование товарного знака компании в РФ должно быть прекращено

Представитель компании отметил, что OBI не имеет никаких связей со своими бывшими российскими дочерними компаниями

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. OBI заявила, что срок действия права на использование товарного знака OBI в России истек и его использование на территории РФ должно быть прекращено. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель компании в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что гипермаркеты OBI могут начать работать в РФ под брендом Domus.

"OBI прекратила свою деятельность в России в 2022 году и не имеет никаких связей со своими бывшими российскими дочерними компаниями", - сказала представитель OBI, добавив, что по этой причине "компания не может комментировать информацию о планируемом использовании товарного знака Domus". "Однако мы можем подтвердить, что срок действия права на использование товарного знака OBI в России истек и, следовательно, использование товарного знака OBI в РФ должно быть прекращено", - подчеркнули в германской компании.

Представитель OBI отметил, что компания регулярно принимает меры против заявок на регистрацию товарных знаков, если они нарушают права OBI на товарный знак из-за риска путаницы.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что гипермаркеты строительных материалов OBI начнут работать под новым названием Domus предстоящей осенью. Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько пояснила ТАСС, что переименование сети - часть обязательств новых собственников после ухода немецкого бренда OBI из России. Заявка на регистрацию товарного знака Domus в настоящий момент находится на стадии формальной экспертизы. Ее подала одна из дочерних компаний сети OBI в РФ - "ОБИ Франчайзинговый центр".