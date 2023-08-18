Президент торговой палаты сообщил о заморозке переговоров по ЗСТ между Таиландом и ЕАЭС

Причиной послужили планы начать работу по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС - АСЕАН, отметил Виталий Киселев

ПХУКЕТ /Таиланд/, 18 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Переговоры по вопросу заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Таиландом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) заморожены из-за планов начать работу по созданию ЗСТ ЕАЭС - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил президент Таиландско-российской торговой палаты (ТРТП) Виталий Киселев.

"Со стороны Таиланда желание заключить соглашение о ЗСТ с ЕАЭС было всегда, мы это постоянно транслировали российской стороне, но, к сожалению, не все так просто, у других стран внутри этой организации есть свои интересы. Насколько я знаю, переговоры по ЗСТ между Таиландом и ЕАЭС заморожены по нашей инициативе, и есть такие мнения, что стоит начать работу над созданием ЗСТ ЕАЭС - АСЕАН. Понятно, что это очень серьезные вопросы, и, к сожалению, долгосрочной перспективы", - сказал он.

"С таиландского угла я могу сказать, что, по цифрам прироста, Таиланд - это как раз одно из направлений в АСЕАН, где у нас больше всего успехов. Если мы возьмем такую страну, как Вьетнам, которая традиционно является нашим другом и партнером, то там, как я понимаю, позиции западных стран усиливаются, и это не идет нам на пользу. <...> Если говорить о торговле, то у Вьетнама все же есть соглашение о ЗСТ с ЕАЭС, а у Таиланда его нет. Конечно, там более благоприятные условия, особенно что касается экспорта из Вьетнама в Россию. К сожалению, для нас, для тех, кто работает в Таиланде, с момента подписания соглашения о ЗСТ с Вьетнамом очень многие экспортные позиции сократились. Это касается морепродуктов, прежде всего замороженных креветок, фруктов и сельхозпродукции", - добавил Киселев.

ТРТП была зарегистрирована в ноябре 2005 года. До этого она существовала шесть лет в качестве Таиландско-российской торговой ассоциации. Таиландско-российская торговая палата проводит на Пхукете семинар с участием представителей бизнеса двух стран, местных властей и общественности.