Высокоскоростные поезда "Сапсан" начали делать остановку в Зеленограде

Как отметили в РЖД, открытый накануне транспортно-пересадочный узел "Зеленоград-Крюково" объединил в себе пригородное и дальнее железнодорожное сообщение, городские электрички МЦД-3 и городской наземный транспорт

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Высокоскоростные электропоезда "Сапсан" начали делать остановку в Зеленограде, сообщили в пресс-службе РЖД.

"С сегодняшнего дня "Сапсаны" №761, 785, 758, 784 останавливаются в Зеленограде", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что открытый накануне транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Зеленоград-Крюково" объединил в себе пригородное и дальнее железнодорожное сообщение, городские электрички МЦД-3 (Московских центральных диаметров) и городской наземный транспорт. ТПУ также может стать одной из станций высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург в будущем.

МЦД-3 - это третья линия Московских центральных диаметров. Она свяжет Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, Московское центральное кольцо и пригородные железнодорожные направления.

Президент РФ Владимир Путин 17 августа дал команду на запуск движения по МЦД-3.