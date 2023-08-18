На Украине освободили от налогообложения импорт тепловизоров и антидроновых ружей

От НДС и ввозных пошлин также освободили ввоз приборов ночного видения и дальномеров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые предусматривают упрощение импорта в страну антидроновых ружей и оптической техники для вооруженных сил страны. Соответствующие сведения размещены на сайте Верховной рады.

Согласно документам, принятым парламентом 28 июня, от НДС и ввозных пошлин освобожден импорт тепловизионных приборов, приборов ночного видения, дальномеров, антидроновых ружей.

20 июня Зеленский подписал законы о льготах для поддержки производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на время военного положения. Они освобождают на время военного положения от НДС и пошлин комплектующие для беспилотников, ввозимые предприятиями для собственной деятельности по производству и ремонту БПЛА. В феврале правительство Украины разрешило ввозить в страну беспилотники и запчасти к ним без получения разрешения.