В Венгрии считают, что газ из России можно поставлять в страну через "Турецкий поток"

Это будет необходимым в случае потенциального прекращения транзита через Украину, отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 18 августа. /ТАСС/. Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что российский газ в Венгрию можно поставлять через "Турецкий поток", если транзит через Украину прекратится. Об этом он заявил во время пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Не нужны маршруты, если нет источников, и не нужны источники, если нет маршрутов. Чтобы поставлять газ, необходимо и то, и другое. Именно поэтому так важно, что существует газопровод "Турецкий поток" с пропускной способностью в Венгрию 8,5 млрд куб. м. Она может включать в себя весь объем газа, который по контракту поступает из России в Венгрию", - заявил Сийярто

Ранее госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер отметил, что Венгрия не в состоянии обойтись без российского газа и любые утверждения о том, что его поставки осуществляются по завышенным ценам, являются ложью.

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года венгерская государственная компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м в год по трубопроводам, проложенным через Австрию и Сербию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" пришлось приостановить, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути на венгерскую территорию поступило 4,8 млрд куб. м газа.