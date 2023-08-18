Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 1,71-1,76%

Курс доллара снизился до 93,75 рубля, евро вырос до 101,91 рубля, юань - до 12,827 рубля

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу торговался преимущественно в небольшом плюсе, однако к концу дня ускорил рост. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,71%, до 3 111,22 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,76%, до 1 047,03 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,02%, закрывшись на отметке 93,75 рубля, евро вырос на 0,25%, до 101,91 рубля, юань - на 0,41%, до 12,827 рубля.

"Фактор пятницы и негативный общерыночный фон сдерживали активность покупателей, однако пауза в рублевом укреплении и отдельные истории позволили завершить пятидневку достаточно позитивно", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был слабым. "Китайские индексы ушли в минус на 1-2%, снижались европейские площадки и американские фьючерсы. Фондовые рынки остаются под давлением слабости последней макростатистики из КНР, а также риска более продолжительного сохранения высоких ставок в крупнейших экономиках из-за давления инфляции. Между тем темпы роста потребительских цен в еврозоне в июле, согласно финальной оценке, замедлились до 5,3% с июньских 5,5%. Показатель совпал с предварительным прогнозом", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции "Ренессанс Страхования" (+10,06%), обыкновенные акции "ПИК" (+5,43%) и акции Мосбиржи (+4,56%). "Вновь в лидерах роста оказались акции Мосбиржи, продолжая отыгрывать повышение ключевой ставки, что в свою очередь позитивно сказывается на процентных доходах компании", - отметил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

В лидерах роста также находились и производители автотранспорта. "Влияние курса рубля на финансовые результаты "Соллерса" и "Камаза" сравнительно небольшое, поэтому вполне очевидно, что инвесторы вновь обратили внимание на эти подешевевшие в последнее время акции", - добавил эксперт.

Лидерами снижения выступили обыкновенные акции "Черкизово" (-2,68%), акции банка "Санкт-Петербург" (-2,45%), а также акции "Русснефти" (-1,47%).

Прогноз на следующую неделю

В понедельник важных событий, статистики и публикаций не ожидается, отметил Бахтин. По прогнозам "БКС мир инвестиций", 21 июля индекс Мосбиржи ожидается в районе 3 000 - 3 125 пунктов, курс доллара - в диапазоне 91-95 рублей.

На следующей неделе рубль может получить дополнительную поддержку в виде ускорения продажи части валютной выручки экспортерами в преддверии погашения налоговых обязательств, отметил руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

В ПСБ отметили, что будущая динамика индекса Мосбиржи зависит от ситуации на валютном рынке. "В случае укрепления рубля есть высокая вероятность того, что индекс может опуститься ниже 3 000 пунктов. В негативном сценарии следующим промежуточным уровнем поддержки выступает отметка 2 950 пунктов с потенциалом снижения индекса до 2 800 пунктов", - считает Головинов.