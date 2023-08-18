18 августа, 16:51

В России зарплаты работников госорганов с 1 октября проиндексируют на 5,5%

Зарплаты увеличат комендантам, кассирам, экспедиторам и представителям еще нескольких профессий, сообщили в Минтруде

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, с 1 октября 2023 года проиндексируют на 5,5%. Среди этих работников коменданты, кассиры и экспедиторы, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%. Соответствующее постановление правительства подписано", - говорится в сообщении.

Среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы - комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и другие должности.

Как пояснили в министерстве, повышение должностных окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год. 

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