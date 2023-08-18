Зеленский подписал закон об ограничениях на пересмотр расходов бюджета Украины

Эта инициатива также предполагает усиленный контроль состояния государственного долга

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который накладывает ограничения на пересмотр расходов госбюджета, а также предполагает усиленный контроль состояния государственного долга, документ направлен на выполнение рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Президент подписал бюджетный законопроект №9346-1. Это еще один выполненный "структурный маяк" МВФ №10 и база для выполнения еще одного "маяка" в меморандуме (№12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий", - написал он в Telegram-канале.

Согласно документу, с 2024 года власти Украины должны возобновить среднесрочное бюджетное планирование, также восстанавливается действие условий для внесения изменений в госбюджет, остается право на пересмотр расходов исключительно на оборону, а депутаты смогут рассматривать только те изменения в бюджет, которые получат положительную оценку Минфина Украины. Кроме того, закон предполагает возобновление разработки стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы, а также устанавливает ограничение на объем государственных гарантий - они не должны превышать 3% от общих доходов бюджета страны, уточнил депутат.

6 августа Железняк сообщал, что общая сумма грантов и кредитов, выделенных Украине ее партнерами с конца февраля 2022 года, достигла $60 млрд, из которых $6,29 млрд Киеву перечислил МВФ.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд, Зеленский ранее "предложил" Западу полностью его покрыть. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению.