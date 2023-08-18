В Pernod Ricard не стали комментировать сообщения о закрытии представительства в России

Информация о готовящемся закрытии представительства ранее появилась в газете "Коммерсантъ"

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, которому принадлежат, в частности, бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut и Ararat, не комментирует слухи о закрытии своего офиса в России, придерживается курса на адаптацию российского подразделения в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявили ТАСС в компании.

"Политика группы заключается в том, чтобы не комментировать информацию, публикуемую в местной прессе. Последнее заявление группы о ее деятельности в России датировано 12 мая", - ответили в Pernod Ricard на запрос ТАСС о комментарии в связи с публикацией газеты "Коммерсантъ" о готовящемся закрытии представительства компании в России.

Согласно заявлению компании от 12 мая, в конце апреля 2023 года она "прекратила экспорт всех своих международных брендов в Россию". В заявлении также говорилось, что группа ищет пути адаптации российского подразделения, полностью соблюдая законодательство РФ.

После начала специальной военной операции на Украине несколько крупнейших мировых производителей алкоголя, в том числе Pernod Ricard, Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), приостановили продажи в РФ либо объявили об уходе из страны. При этом, как заявил ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, уход Pernod Ricard из РФ не вызовет проблем с наличием в России алкоголя, в частности виски, текилы, джина и ликера. По его словам, после ухода в 2022 году многих иностранных производителей потребление этих напитков в России возросло, этому способствовало импортозамещение и параллельный импорт.