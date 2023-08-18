Минтранс попросили увеличить пропускную способность Керченской переправы

Руководство Севастополя также считает необходимым вопрос о привлечении частных судов для обеспечения региона бесперебойными поставками бензина

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя направили обращение в Минэнерго и Минтранс России об увеличении пропускной способности Керченской паромной переправы, а также возможного привлечения частных судов для обеспечения региона бесперебойными поставками бензина. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале.

"Сейчас в Севастополе перебоев с топливом нет. Почему проблема вообще такая возникла? Потому что поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом. Любой шторм, ограничения на хождение морского транспорта нарушают график поставок. Мы направили в адрес Минэнерго России, Минтранса России обращение о необходимости увеличения пропускной способности паромной переправы, при необходимости - привлечения частных судов", - написал он.

Ранее Развожаев сообщал, что получал жалобы от жителей, которые рассказывают об отказах на одной из сетей АЗС заправить автомобиль бензином Аи-92 и Аи-95. Сотрудники автозаправочной станции тогда ссылались на "резерв", который отпускают по талонам или топливным картам. Губернатор опроверг эту информацию, отметив лишь факт небольших задержек в поставках бензина Аи-92, подчеркивая, что дефицита топлива в городе нет.