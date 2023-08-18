В Roche заявили, что отмена регистрации препарата "Мабтера" не повлияет на россиян

В компании отметили, что он не поставлялся в страну и не использовался для терапии пациентов с хроническим лимфолейкозом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Отмена регистрации лекарственного препарата "Мабтера" в дозировке 1 600 мг не окажет негативного влияния на российских пациентов, поскольку он не поставлялся в страну и не использовался для терапии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского представительства швейцарской фармкомпании Roche.

"Отмена регистрации лекарственного препарата "Мабтера", раствор для подкожного введения в дозировке 1 600 мг, не окажет негативного влияния на российских пациентов с хроническим лимфолейкозом, поскольку этот препарат не ввозился, и, соответственно, не использовался для терапии", - говорится в сообщении.

Отмена регистрационного удостоверения, выданного по правилам ЕАЭС в России, также никаким образом не меняет регистрационный статус этой дозировки лекарственного препарата в других странах союза, подчеркнули в Roche. Там напомнили, что 16 августа 2023 года Минздрав РФ опубликовал информацию об отмене регистрации препарата "Мабтера" в дозировке 1 600 мг. Эта форма препарата была зарегистрирована только для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом, однако она ни разу не ввозилась на территорию России в связи с ее невостребованностью.

Roche продолжает поставки в Россию препарата "Мабтера" в дозировке 1 400 мг, который в том числе применяется для терапии пациентов с хроническим лимфолейкозом. Поставки препарата для лечения пациентов, имеющих соответствующие показания, осуществляются в запланированном объеме в соответствии с их потребностями, подчеркнули в компании.