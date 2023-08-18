Абхазия с 2008 года получила от России более 110 млрд рублей

Из них примерно 30 млрд рублей пришлось на инвестиционную программу, 40 млрд рублей - на зарплаты и еще 40 млрд рублей - на пенсионные выплаты, сообщил глава МИД республики Инал Ардзинба

СУХУМ, 18 августа. /ТАСС/. Более 110 млрд рублей поступило с 2008 года в Абхазию из России в рамках межгосударственной помощи. Об этом сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на встрече со студентами, участниками платформы "Будущее Абхазии", сообщает Медиацентр МИД Абхазии.

"С 2008 года в рамках межгосударственной помощи в Республику Абхазия из Российской Федерации поступило более 110 млрд рублей. Из них примерно 30 млрд рублей - это инвестиционная программа, так называемые бюджетные инвестиции, 40 млрд рублей - это заработные платы, 40 млрд рублей - пенсионные выплаты", - сказал Ардзинба.

По словам главы МИД, в рамках пенсионной поддержки Абхазия получает около 4 млрд рублей в год. "В прошлом месяце 24,4 тыс. человек в нашей стране получили российские пенсионные выплаты, и это примерно 300 млн рублей в месяц", - пояснил он.