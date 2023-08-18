БРИКС в октябре может представить глобальное видение энергобезопасности

Министр энергетики России Николай Шульгинов отметил, что вырабатывать единый подход необходимо с учетом симбиоза различных источников энергии, в зависимости от возможностей каждой отдельно взятой страны

ТАСС, 18 августа. Платформа энергетических исследований стран БРИКС может в октябре представить исследование, в котором будет отражено видение организации по обеспечению мировой энергобезопасности. Об этом на восьмой встрече министров энергетики БРИКС заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Вполне закономерно, что в этом году в рамках платформы эксперты наших стран подготовили исследование, посвященное изучению подходов "пятерки" к обеспечению энергобезопасности", - сказал он.

При этом российский министр призвал индийских партнеров предоставить свою часть исследований, чтобы организовать презентацию исследований энергоплатформы БРИКС на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве с 11 по 13 октября.

Кроме того, продолжил министр, странам - участникам БРИКС необходимо выработать единые подходы к построению и надежному управлению энергетическими системами, что позволит обеспечить бесперебойную работу энергоснабжения.

При этом он подчеркнул, что делать это необходимо с учетом симбиоза различных источников энергии, в зависимости от возможностей каждой отдельно взятой страны.