Замглавы Минсельхоза оценил потенциал площадей хмельников для инвестирования в 4 тыс. га

По словам Андрея Разина, в 2022 году по сравнению с 2021 году этот показатель увеличился в 1,5 раза

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Потенциальная площадь хмельников в России для инвестирования в отрасль оценивается в 4 тыс. га. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин на конференции "Российский хмель" в Чувашии.

По его словам, в 2022 году по сравнению с 2021 году площадь хмельников увеличилась в 1,5 раза.

"Но в абсолютных цифрах это очень скромные цифры: мы сегодня говорим о площади в 320-350 га. Это нещадно мало, потому что мы помним, что не так давно, <…> на рубеже 1980-1990 годов, мы имели 4 тыс. га. Это тот потенциал, который мы <…> для себя в качестве объекта для инвестирования и прихода в отрасль дополнительных финансовых ресурсов <…> точно имеем", - добавил Разин.

Замминистра подчеркнул, что объем производства и реализации пива говорит о том, что в отрасли "очень серьезные потребности в сырье". Он назвал два варианта сотрудничества, которые могут обеспечить "достаточно серьезный быстрый рост" по увеличению объемов производства хмеля.

"Первый - это гарантированный контракт на реализацию произведенного сырья. Я знаю, что такие примеры уже у нас есть. В этом году целый ряд хозяйств у нас реализовывали полностью свой урожай, заключая контракты еще в прошлом году. <…> В том числе это будет дополнительным аргументом для разговора наших производителей с банковским сообществом", - пояснил Разин.

По его мнению, второе направление - это включение в хмелеводство пивоваренных компаний. "Мы считаем, что есть перспективы и условия для того, чтобы уже крупные пивоваренные компании входили в сырьевое производство хмеля. <…> Земельные ресурсы готовы предоставлять коллеги из регионов", - отметил Разин.