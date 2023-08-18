Одной из перспективных сфер для сотрудничества является таиландский туристический сектор, заявил торговый представитель РФ в королевстве Юрий Лыжин

ПХУКЕТ /Таиланд/, 18 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Товарооборот России и Таиланда в 2023 году превысил $1,2 млрд, одной из перспективных сфер для сотрудничества является таиландский туристический сектор. Об этом заявил торговый представитель России в Таиланде Юрий Лыжин на семинаре Таиландско-российской торговой палаты (ТРТП), в котором приняли участие представители бизнеса двух стран, общественности и местные власти.

"Товарооборот в этом году составляет более $1,2 млрд, значительным было давление западных санкций, однако мы восстанавливаем наши позиции в двусторонних контактах, и одной из перспективных сфер является туризм. Согласно нашим подсчетам, доход местной экономики от российских туристов в этом году уже составляет $2 млрд, если приедет 1,5 млн туристов из России, то он будет равен $2,4 млрд без учета покупки объектов недвижимости. Без сомнения, мы играем значительную роль в туристическом секторе Таиланда", - сказал он.

Тем временем граждане РФ активно скупают недвижимость на Пхукете, застройщики стараются успевать за спросом. "Продажи недвижимости на Пхукете среди российских клиентов выросли на 60-70%", - сказал корреспонденту ТАСС один из застройщиков, пожелавший не называть своего имени.

Потребности рынка

Таиланд с начала года посетили свыше 855 тыс. россиян, более половины из которых прибыли прямыми рейсами из городов России на Пхукет. По данным иммиграционной полиции острова, здесь постоянно проживают 7,5 тыс. российских граждан. Соответствовать потребностям рынка активно стремится китайская авиакомпания Hainan Airlines. "Таиланд является очень популярным направлением среди россиян. После окончания пандемии для удобства российских друзей мы связали авиасообщением Россию и Таиланд ежедневными рейсами через Пекин, которые осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга. На каждом рейсе всегда есть от 20 до 40 пассажиров, которые летят в Бангкок или на Пхукет", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель регионального офиса авиаперевозчика Винсент У.

"На сегодняшний день есть огромный сегмент людей, которые не нуждаются в услугах туроператоров. Чем больше игроков на рынке, тем ниже становится цена. Тот же "Аэрофлот", пытаясь поймать этот спрос, отбирая рынок у арабских перевозчиков, ставит порядка 30 рейсов в неделю на Пхукет со всей России", - отметил генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Таиланд рассчитывает принять в этом году до 1,5 млн граждан РФ. По словам генерального представителя Tez Tour, достижение этой цифры сравнится с лучшими годами. "Если этот объем будет достигнут, то это будет хорошим показателем. Особенно учитывая то, что на фоне санкций использование некоторых самолетов российских туроператорами невозможно, нет возможности летать отовсюду. Есть еще одна проблема Пхукета - это ограниченные возможности ВПП по приему самолетов. Есть проблема в слотах, времени на посадку и обслуживание самолета. Это всегда было проблемой на Пхукете в силу ограниченных возможностей ВПП", - подчеркнул он.

Снетков выразил обеспокоенность падением курса рубля к доллару, что может сильно ударить по финансовым возможностям среднего туриста. "Мы уже потеряли практически весь бюджетный сегмент, который был здесь всегда до пандемии, поскольку люди физически не могут осилить эти цены", - добавил он.

Медицинский туризм

Глава компании Imagine Health Хэннинг Кальва указал на постепенный рост числа клиентов из России, которые приезжают в Таиланд с целью медицинского туризма. "До введения санкций многие россияне традиционно ездили в Европу, в том числе в Швейцарию, для прохождения лечения, проведения операций. Но все изменилось, и эти пациенты фактически утратили такую возможность. Мне печально в связи с этим, но я думаю, что Таиланд - очень хороший вариант в качестве альтернативы получения квалифицированной медицинской помощи, на которую они рассчитывают", - сказал он.

"Бангкок с многочисленными больницами является главным хабом медицинского туризма, но языковой барьер может быть проблемой, и вот здесь мы можем помочь, поскольку у нас есть сотрудники, говорящие на русском языке, которые помогут объясниться на приеме у доктора. Таиланд является главным направлением медицинского туризма в Азии и 10-м в мире. Треть медицинских туристов приезжают сюда из стран Ближнего Востока. У них много новых больниц, но мало квалифицированных медицинских работников. В Таиланде же с этим проблем нет. Что касается россиян, то многие обеспокоены состоянием иммунной системы, особенно после пандемии", - добавил Кальва.

Российские технологии в Таиланде

Российская компания NtechLab также ведет бизнес в королевстве. Технология распознавания лиц и силуэтов используется в проектах на территории Таиланда, в частности на Пхукете, в рамках программы Phuket Sandbox, которая активно применялась во время пандемии. "Мы хотели бы сделать российские технологии более узнаваемыми в регионе. В Таиланде и в целом по региону Юго-Восточной Азии рынок видеоаналитики в настоящее время растет примерно на 20% в год. Здесь есть потенциал для развития, и местные компании и партнеры проявляют интерес к нашим технологиям. Юго-Восточная Азия и Таиланд привлекают нас своим гостеприимством", - сказал представитель NtechLab в Юго-Восточной Азии Николай Ширяев.