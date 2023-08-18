Минэнерго назвало причиной волатильности в энергетике политику развитых стран

Как заявил глава ведомства Николай Шульгинов, эти государства ввели односторонние ограничения против российского ТЭК, а также предпринимают попытки отказаться от углеводородного топлива без учета последствий для экономики

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия считает, что причиной волатильности на мировом энергетическом рынке стала политика ведущих развитых экономик, который ввели односторонние ограничения против российского ТЭК, а также предпринимают попытки отказаться от углеводородного топлива без учета последствий для экономики. Об этом на восьмой встрече министров энергетики БРИКС заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Многолетнее недоинвестирование в нефтегазовый сектор, влияние пандемии коронавируса, несбалансированная энерго-климатическая политика ряда ведущих экономик с форсированным отказом от углеводородов, а также проинфляционная монетарная политика развитых стран стали основными причинами избыточной волатильности на энергетических рынках", - сказал он.

"Но главные факторы подрыва стабильности энергорынков и нарушения глобальных логистических цепочек - противоправные односторонние ограничения против российского ТЭК", - добавил министр.

По его словам, такая политика не только ограничивает поставки энергоресурсов на рынок, но и создает полную неопределенность на рынке с очень длинным инвестиционным циклом, снижая его инвестиционную привлекательность.

"Обостряются вопросы обеспечения энергетической безопасности, особенно после беспрецедентных атак на критически важную трансграничную энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Шульгинов.

По его словам, увеличение выработки электроэнергии из возобновляемых источников может стать дополнительным фактором нестабильности. "Часто это происходит без учета последствий и оценке стоимости для экономики", - заметил министр.