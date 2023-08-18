Кабмин определил Ростелеком единственным поставщиком IT-продукции для Генпрокуратуры

В сферу услуг, которые компания будет оказывать ведомству, входит предоставление телекоммуникационных ресурсов и ресурсов хранения данных

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российское правительство определило Ростелеком единственным поставщиком IT-продукции для Генпрокуратуры в 2024-2025 годах. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в рамках федерального закона "О контрактной системе в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Ростелеком определен единственным поставщиком товаров, работ и услуг, связанных с обеспечением информационной безопасности, для органов прокуратуры РФ.

Отмечается, что в сферу услуг также входит предоставление вычислительных и телекоммуникационных ресурсов и ресурсов хранения данных.