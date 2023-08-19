Предприятие в КЧР планирует увеличить урожай ежевики в шесть раз за два года

Объем собранного урожая в настоящее время - более 8 тонн

ЧЕРКЕССК, 19 августа./ТАСС/. Предприятие ООО "Блю-Берри" в Карачаево-Черкесии в ближайшие два года планирует увеличить размер урожая в шесть раз - до 120 тонн в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В республике активно и масштабно развивается уникальное для региона направление в сельском хозяйстве. Сейчас в самом разгаре уборка голубики. Урожай на сегодня - более 8 тонн, в планах до конца года собрать более 20 тонн. А ведь первые саженцы разных сортов голубики, среди которых блюкроп, дюк, блюрей, блюджей, были посажены всего несколько лет назад. Через два года предприятие планирует выйти на полную мощность и увеличить размер урожая до 120 тонн в год", - написал он.

Как отмечается, масштабы производства позволяют реализовывать продукцию и за пределами региона.

В министерстве сельского хозяйства отметили, что предприятие ООО "Блю-Берри" располагается в селе Ильичевское Прикубанского района республики.

"Спасибо нашим аграриям за благородный, нелегкий труд и неоценимый вклад в продовольственную безопасность региона. Желаю предприятию успехов, развития и процветания", - добавил Темрезов.