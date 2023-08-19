Индекс производства в обрабатывающей промышленности Крыма в I полугодии вырос на 22,7%

Наибольший рост индекса зафиксировали в отраслях машиностроения: в производстве прочих транспортных средств и оборудования (в 2,5 раза) и производстве электрического оборудования (188,6 %)

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в отрасли обрабатывающей промышленности по Республике Крым по итогам первого полугодия 2023 года вырос на 22,7% благодаря госпрограмме "Развитие промышленного комплекса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики региона.

"В обрабатывающем производстве индекс промышленного производства в январе-июне 2023 года вырос и составил 122,7% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. <...> Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил в январе-июне 2023 года 103 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Наибольший рост индекса зафиксирован в отраслях машиностроения: в производстве прочих транспортных средств и оборудования (в 2,5 раза) и производстве электрического оборудования (188,6 %). Кроме того, на 43,2% выросло производство химических веществ и химических продуктов, на 41,8% - производство кожи и изделий из кожи, на 33,5% - металлургическое производство.

Также значительно вырос объем отгрузки в производстве прочих транспортных средств (в 2,5 раза), производстве электрического оборудования (на 83,2%), а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (на 30,6%).

Государственная программа Крыма "Развитие промышленного комплекса" утверждена в декабре 2021 года и рассчитана на 2022-2026 годы. Участниками программы стали 26 компаний. Благодаря госпрограмме, в частности, в регионе провели техническое перевооружение на Судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы для строительства кораблей дальней морской зоны, модернизировали производственные мощности компании "Бром" для увеличения поставок химических компонентов, используемых для гидроразрывов пластов, приобрели оборудование для Феодосийского оптического завода.

В 2022 году на субсидии компаниям по госпрограмме выделили субсидии на общую сумму 269,9 млн рублей, в том числе 120,2 млн рублей из федерального бюджета.