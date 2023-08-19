Один из фаворитов президентской гонки в Аргентине обещает перевыполнить цели программы МВФ

Для борьбы с инфляцией Хавьер Милей намерен упразднить центробанк и перейти с песо на доллар

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Кандидат в президент Аргентины либертарианец Хавьер Милей на встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ) пообещал перевыполнить цели согласованной программы по урегулированию долга в части сокращения бюджетных расходов. Об этом сообщила в пятницу представляемая политиком коалиция "Свобода наступает".

"Свобода наступает" довела до их сведения комплекс реформ, которые будут проведены в случае прихода к власти: значительная корректировка бюджета, более значительная, чем запрашиваемая самим фондом; объединение всех видов обменных курсов, избавление от финансового дефицита за счет сокращения расходов, открытие экономики", - говорится в тексте.

Политик также обещает провести "валютную реформу, которая покончит с Центральным банком", и реформировать законы в сфере трудового права.

Со стороны МВФ во встрече, которая прошла в формате видеоконференции, принял участие глава департамента МВФ, отвечающего за Западное полушарие, Родриго Вальдес.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых определились кандидаты в президенты, которые примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) набрал Милей, предлагающий упразднить центробанк для борьбы с инфляцией и перейти с песо на доллар. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей. Ведущий оппозиционный альянс "Вместе за перемены", выдвинувший двух кандидатов на праймериз, суммарно получил 28,27% голосов. Его на выборах будет представлять экс-министр безопасности Патрисиа Буллрич.