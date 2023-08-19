Во всех регионах России в 2024 году планируют открыть филиалы центра подготовки "Воин"

Исполнительный директор центра Сергей Светов сообщил, что они уже открыты 12 таких мест

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" планирует в 2024 году открыть филиалы во всех регионах России. Об этом сообщил ТАСС на полях форума "Армия-2023" исполнительный директор центра Сергей Светов.

"Филиалы уже есть в 12 регионах, количество регионов будет увеличиваться. Эта работа будет вестись, наша задача, чтобы это было на территории каждого субъекта Российской Федерации. <…> С появлением новых центров с нового года - список регионов мы сейчас согласовываем, доутверждаем - я думаю, что это будут точно все субъекты РФ, все федеральные округа с 2024 года", - сказал он.

Светов рассказал, что с 11 мая, когда открылись 12 филиалов центра (Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и ЯНАО), там уже подготовили около 200 инструкторов. "Сейчас идет вторая группа подготовки инструкторов. И параллельно мы с теми регионами, в которых присутствуем, вели работу с губернаторами, с руководством Совета Федерации для того, чтобы подготовить территорию, на которой мы могли бы работать с молодежью", - добавил он.

Как сообщалось 27 июля, у центра проявятся собственные полигоны, земельный участок для первого из них уже выделили в Белгородской области. Здесь будут проходить практические занятия по саперному делу и инженерной подготовке, в том числе отработка навыков разбивки окопов и укрытий для личного состава, блиндажей, способов их оборудования и маскировки. На полигоне также будут тренировать инструкторов центра для повышения профессиональной квалификации.

Все специалисты прошли подготовку в Российском университете спецназа, патриотическом центре "Машук" и Московском педагогическом государственном университете. Многие инструкторы имеют боевой опыт.

Центр "Воин"

Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в Вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет, пребывающих в запасе. Профессиональные инструкторы помогают им восстановить утраченные навыки и компетенции.

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и зампреду правительства РФ - полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.