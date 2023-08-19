Володин заявил, что Дума обсудит вопросы развития речного пассажирского транспорта

Возрождение такого транспорта станет стимулом развития экономики, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Госдума в понедельник проведет выездное совещание думского Совета на заводе по производству судов на подводных крыльях в Чкаловском районе Нижегородской области для обсуждения вопросов развития речного пассажирского транспорта. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Возрождение речного транспорта станет стимулом развития экономики. <...> Для обсуждения вопросов развития речного пассажирского транспорта в понедельник, 21 августа, проведем выездное совещание Совета Государственной думы на заводе по производству судов на подводных крыльях в Чкаловском районе Нижегородской области", - написал он.

Володин отметил, что сегодня важно выработать определенные законодательные решения, которые "позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта". По его словам, это повысит качество жизни людей во многих регионах России. "Начать планируем с регионов, находящихся на реке Волге. Их - 16. А если говорить о Волжском бассейне, - 38", - заключил парламентарий.